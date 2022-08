Herzogin Meghan: Heizung in Sohn Archies Schlafzimmer fing Feuer

Gut eineinhalb Jahre nach Abschluss eines Millionenvertrags mit der Streamingplattform Spotify hat Herzogin Meghan (41) ihren ersten Podcast veröffentlicht. In "Archetypes" spricht die Ehefrau von Queen-Enkel Prinz Harry (37) mit der befreundeten Tennisspielerin Serena Williams (40) über Klischeebilder und Vorurteile, die Frauen hemmen und kleinhalten.

"Im Laufe der nächsten Dutzend Episoden werden wir die Schubladen auseinanderreißen, in die Frauen seit Generationen gesteckt wurden - Schubladen wie Diva, verrückt, das B-Wort (Bitch, Anm.) oder Schlampe", sagte Meghan in der am Dienstag veröffentlichten Folge. "Einige dieser Wörter - diese Bezeichnungen - sind hart, sie sind grob. Und ich möchte ihnen auf den Grund gehen, woher sie kommen, warum sie so lange dort geblieben sind und - was wichtig ist - wie wir an ihnen vorbeikommen können."

Millionenvertrag mit Spotify

Meghans und Harrys Produktionsfirma Archewell Audio hatte bereits Ende 2020 einen Vertrag mit Spotify abgeschlossen. Abgesehen von einer Sonderfolge rund um Weihnachten 2020 erschien aber bisher keine Episode des in Kalifornien lebenden Paares.