Prinz William und Herzogin Kate eilen zu Queen Elizabeth

Das Staatsoberhaupt leidet seit Monaten an MobilitĂ€tsproblemen und hat deshalb wiederholt offizielle Termine abgesagt. Zu ihrem 70. ThronjubilĂ€um im Juni hatte Elizabeth versprochen, sie werde dem Land weiterhin so gut wie möglich dienen, "unterstĂŒtzt von meiner Familie".

In Schottland hat die Queen mit Schloss Balmoral in den Highlands sowie dem Stadtschloss Holyrood-Palast in Edinburgh zwei Anwesen.