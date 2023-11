Herzogin Meghan hat sich von Royals losgesagt: "Will damit nichts zu tun haben"

Harry vs. Boulevard

Harry habe "noch eine Rechnung offen", so Scobie in Bezug auf dessen "Kämpfe mit der Presse". "Seine Herausforderung wird darin bestehen, einen Ausgleich zu finden. Damit wir ihn künftig in einem Umfeld arbeiten sehen, das nicht von seiner Vergangenheit belastet ist", so Scobie. Der "Neustart" falle dem Prinzen schwer. Er sei jedenfalls offen für Gespräche mit seiner Familie. "Harry akzeptiert nur widerwillig, dass sein Vater so ist, wie er ist. Aber lieber ist es ihm so, als ihn ganz aus seinem Leben zu verbannen." Harry strecke oft die Hand aus.

Der Prinz erhebt seit Jahren auch Vorwürfe gegen die Presse. Er macht sie durch ihr Eindringen in die Privatsphäre für den Tod seiner Mutter Diana verantwortlich. Sie war 1997 bei einem Unfall mit ihrer Limousine ums Leben gekommen. Der Fahrer soll von Paparazzi gejagt worden sein.