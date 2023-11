Herzogin Meghan kehrte auf den roten Teppich zurück - ohne Harry

Der Abend konnte Meghan hoffentlich entspannter ausklingen lassen, als es unlängst nach einem Event in New York der Fall war. Paparazzi hatten im Mai rücksichtslos und äußerst riskant einen Wagen mit Meghan und Harry verfolgt. Die Schilderungen klangen nach Szenen aus einem Actionfilm und riefen sofort die Erinnerung an den Unfalltod von Harrys Mutter Diana vor 26 Jahren hervor.

Das Paar hatte ausrichten lassen, es habe eine "beinahe katastrophale Verfolgungsjagd" gegeben, mit "mehreren Beinahe-Zusammenstößen mit anderen Fahrern auf der Straße, Fußgängern und zwei Beamten der New Yorker Polizei". Eine Mitteilung der New Yorker Polizei sowie Aussagen des Taxifahrers von Harry und Meghan und anderer Beteiligter belegten die schweren Vorwürfe zunächst aber nicht. Zwar verurteilte New Yorks Bürgermeister Eric Adams den Vorfall als "rücksichtslos und unverantwortlich". Von der Polizei hieß es: "Es gab viele Fotografen, die den Transport zu einer Herausforderung gemacht haben." Schlussendlich sei das Paar aber an seinem Zielort angekommen - "und es gab keine gemeldeten Unfälle, gerichtlichen Vorladungen, Verletzungen oder Festnahmen in dieser Hinsicht".