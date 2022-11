Meghan enthüllt: Ihre Morgenroutine mit zwei Kindern ist pures Chaos

Als vielbeschäftigte Zweifachmama hat Herzogin Meghan alle Hände voll zu tun. In einer neuen Folge ihres Podcasts Archetypes plauderte die ehemalige Schauspielerin jetzt über ihre chaotische Morgenroutine aus dem Nähkästchen und enthüllte bei dieser Gelegenheit auch, dass ihre und Prinz Harrys Tochter Lilibet bereits laufen kann.

Das Frühstück macht Meghan selbst

"Ich bin mir sicher, dass es mit zunehmendem Alter noch chaotischer wird", erklärte die Herzogin von Sussex, als sie mit ihrem Podcast-Gast Pamela Adlon darüber sprach, Ehefrau und Mutter zu sein. "Ich stehe immer mit Lili auf, bringe sie nach unten, und eine halbe Stunde später wacht Archie auf. Ich fange an, seine Lunchbox zu machen, bevor er aufsteht, während ich Lili etwas zum Knabbern bringe. Mein Mann hilft mir, ihn [Anm.: Archie] nach unten zu bringen", erzählte Meghan darüber, wie die Morgen in ihrem Haus in Montecito so ablaufen.