König Charles übernimmt Prinz Harrys Rolle

König Charles III ist neuer Captain General der Royal Marines, wie der Palast am Freitag verkündete. Seine neue Rolle bedeute ihm "die größte Freude", heißt es in einem offiziellem Statement. "Ich bin außerordentlich stolz darauf, in die Fußstapfen so vieler Mitglieder meiner Familie zu treten, die in den letzten dreieinhalb Jahrhunderten diese Funktion mit voller Hingabe ausübten", so Charles. "Die Royal Marines haben eine bemerkenswerte und beispiellose Geschichte, sowohl an Land als auch auf See. Ich schöpfe immense Inspiration aus Ihrem Mut, Ihrer Entschlossenheit, Selbstdisziplin und Ihrer bemerkenswerten Fähigkeit, in den extremsten Umgebungen zu bestehen", heißt es weiter.