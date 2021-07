Kate und William vor "herzzerreißendem" Dilemma wegen Sohn George

Prinz William war gerade einmal acht Jahre alt, als auch er auf eine Internatschule in Berkshire kam. Der älteste Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana kam in jener Schule allerdings gut zurecht. Prinz Harry und Kate gingen ebenalls auf ein Internat, was den beiden ebenfalls nicht geschadet haben dürfte.

Bereits im vergangenen Jahr wurde berichtet, dass die Herzogin von Cambridge und Prinz William allerdings starke Bedenken haben sollen, ihren ältesten Sohn auf ein Internat zu schicken. Immerhin würde das bedeuten, dass George von seinen Eltern und seinen Geschwistern Prinzessin Charlotte und Prinz Louis getrennt wird.

George zu "schüchtern" für Internat?

Ingrid Seward, der Herausgeberin eines britischen Royal-Magazins behauptete damals, dass William und Kate die Entscheidung über die zukünftige Ausbildung ihrer Kinder "sehr genau" abwägen sollen. Die Adels-Kennerin beschrieb die beiden gegenüber dem OK! Magazine als "moderne Eltern".

"Ich denke, sie wollen abwarten, wie sich die Persönlichkeiten ihrer Kinder entwickeln und berücksichtigen, ob sie glücklich wären, wenn sie von zu Hause weg wären. Da William selbst ein schreckliches Trauma in seiner Kindheit erlebt hat, gibt er auf die psychische Gesundheit seiner eigenen Kinder besonders Acht", verrät Seward.

William und Kate seien sich dessen bewusst, dass ihre Sprösslinge sehr unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Während Prinzessin Charlotte sehr selbstsicher scheint und in einem Internat bestimmt gut zurecht kommen würde, würde dem Paar ihr ältester Sohn mehr Sorgen bereiten. Immerhin sei Prinze George ein "schüchtener, kleiner Junge", der eher nach seinem Großvater Prinz Charles kommt.

Von seinem familiären Umfeld herausgerissen zu werden und in einer fremden Umgebung in die Schule zu gehen, könnte dem kleinen Prinzen durchaus mehr Schwieirigkeiten bereiten, als seiner kleinen Schwester. Auf der anderen Seite würde sich Herzogin Kate laut Ingrid Seward "sicherer" fühlen, wenn sie George in einem Internat vor der Öffentlichkeit "verstecken" könnte - und er somit auch mehr Freiheiten hätte. Ein Internat würde laut Adelsexpertin den künftigen Thronfolger vor "Gefahren von Außen schützen."