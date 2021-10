Herzogin Kate und Meghan: Was ihre Beziehung schon von Anfang an belastete

Kate, die vor allem zu Beginn ihrer Schwangerschaft unter starker Übelkeit litt, habe schlicht und ergreifend keine Kraft gehabt, Meghan gebührend in der Familie willkommen zu heißen. "Sie hatte keine Energie, ihr näherzukommen", behauptet Morton in seinem Buch "Meghan: A Hollywood Princess". "Kate erlebte ihre dritte komplizierte Schwangerschaft und war mit ihrem eigenen Wohlergehen beschäftigt", betont der Adels-Experte. Zudem soll es für die beiden Herzoginnen kaum Gelegenheiten gegeben haben, einander kennenzulernen.

In der nicht autorisierten Biografie "Finding Freedom" über Meghan und Harry heißt es, der Herzog und die Herzogin von Cambridge hätten Meghan aktiv abgelehnt. Eine Behauptung, die Freunde des Herzogpaares von Sussex zu dementieren versuchten. William und Kate hätten "alles Erdenkliche getan", um die US-Schauspielerin in der Königsfamilie willkommen zu heißen und Meghan "mit offenen Armen zu empfangen", erzählten sie der Daily Mail. Nach Harrys Verlobung mit Meghan sollen William und seine Frau diese auch auf ihr Anwesen Anmer Hall in Norfolk eingeladen haben. Herzogin Catherine hätte höchstpersönlich für Meghan vegane Mahlzeiten zubereitet, als diese noch mit Harry verlobt war. Allzu häufig dürften die gemeinsamen Treffen laut Morton aber doch nicht stattgefunden zu haben.

Mittlerweile wird eine mögliche Annäherung Meghans und Kates durch räumliche Distanz erschwert. Die Sussexes haben im vergangenen Jahr ihre royalen Pflichten an den Nagel gehängt und leben inzwischen in Kalifornien. Zur Royal Family sollen sie lediglich via Telefon und Video-Calls kontakt haben, auch wenn es über Kate zuletzt hieß, dass sie mittlerweile bemüht sei, sich Meghan doch noch anzunähern.