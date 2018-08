Herzogin Kate: Termine im Auftrag der Krone müssen warten

Auszeit bis Herbst

Im März begann die wohlverdiente Babypause, am 23. April erblickte Kates drittes Kind, Prinz Louis, das Licht der Welt. Aktuell wird nicht erwartet, dass die Herzogin von Cambridge vor der Herbstsaison bei offiziellen königlichen Verpflichtungen zu sehen sein wird.

Zahlreiche (inoffizielle) Auftritte

Grund: Bereits einen Monat nach der Geburt von Prinz Louis musste Kate an der Hochzeit ihres Schwagers, Prinz Harry, teilnehmen. Während Prinz Louis bei der Zeremonie nicht anwesend war, hatte Herzogin Kate ihre beiden älteren Kinder in der Rolle des Pagenjungen und der Brautjungfer mit dabei. Danach folgte die "Trooping the Colour"-Parade für Queen Elizabeth II., anschließend fand die Taufe des kleinen Prinzen statt, dann folgte ein offizieller Auftritt bei einem Polo Match. Anfang Juli erschien Kate mit Ehemann Prinz William beim 100-jährigen Jubiläum der Royal Air Force, dann auch noch Wimbledon - eigentlich alles Verpflichtungen im Dienste der Krone. Sollte man meinen. Denn die Herzogin von Cambridge war bei all diesen Verpflichtungen nicht in öffentlicher, königlicher Mission unterwegs. Und dennoch sind all diese Auftritte für eine frischgebackene Mutter äußerst anstrengend.