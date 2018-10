Kate: Nach Geburt wieder ein Strich in der Landschaft

In einem fliederfarbenen Kleid von Emilia Wickstead für rund 1.500 Euro, das sie bereits 2017 im Rahmen einer Deutschland-Reise getragen hatte, präsentierte sich Herzogin Kate an Prinz Williams Seite am Dienstagvormittag beim "Global Mental Health Summit" in London.

Herzogin Kate: Wieder extrem dünn nach Geburt

Wirklich vorteilhaft war das gerade geschnittene Kleid allerdings nicht, weil es die schmalen Hüften der Herzogin nur allzusehr betonte. Der blasse Farbton ließ den Teint der dreifachen Mutter zudem ziemlich fahl erscheinen, die bei ihrem zweiten Termin nach der Karenz (trotz Urlaubsbräune) ohnehin einen etwas erschöpften Eindruck machte.