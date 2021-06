Herzogin Kate muss zwischen Harry und William vermitteln

Royals-Fans, die gehofft haben, dass die Ankunft von Prinz Harrys und Herzogin Meghans zweitem Kind Lilibet Diana dazu beitragen könnte, die königliche Familie nach deren Rückzug und diversen öffentlich vorgetragenen Vorwürfen wieder zu einen, könnten jetzt enttäuscht werden: Medienberichten zufolge soll Harry nämlich nicht zuerst seinen Bruder William, sondern dessen Frau Kate per SMS informiert haben, als "Lili" geboren wurde - was nicht gerade für Harmonie zwischen Harry und William spricht.

Vermittlerin Kate

Laut The Mail on Sunday sei Kate ohnehin stets dafür verantwortlich gewesen, zwischen den Brüdern zu vermitteln. Die Rolle als Mediatorin dürfte dadurch ein weiteres Mal gefestigt worden sein, ob Kate das will oder nicht.