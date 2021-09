Herzogin Camilla war so krank, dass sie Prinz Charles beinahe nicht heiraten konnte

Er galt lang als schrullig und eigenbrötlerisch, sie wurde als "Rottweiler" verspottet: Am 9. April feierten Prinz Charles und Camilla Parker Bowles ihren 16. Hochzeitstag. Dabei wäre ihr Wunschdatum ursprünglich nicht der 8. April gewesen. Wegen des Begräbnisses von Papst Johannes Paul II. musste die Hochzeit damals quasi in letzter Sekunde abgesagt, und um einen Tag verschoben werden. Laut Vanity Fair wäre der große Tag der Royals aber beinahe ganz ins Wasser gefallen. Camilla habe an die Tage zuvor einer Nasennebenhöhlenentzündung gelitten, weshalb sich ihre Freunde sorgten, ob die Hochzeit stattfinden wird können. "Sie war wirklich krank und stand unter großer Belastung", zitiert Vanity Fair Lucia Santa Cruz - jene Frau, die Charles und Camilla einander einst vorgestellt haben soll. "Sie kam nicht aus dem Bett."

Gemäß königlicher Tradition verbrachte das Brautpaar die Nacht vor der Hochzeit übrigens getrennt: Sie schlief im Clarence House in London, er fuhr nach seiner Rückkehr vom Papstbegräbnis zu seinem Landsitz Highgrove. Am Hochzeitstag selbst sei es Camilla immer noch nicht gut gegangen - zusätzlich habe ihr ihre Nervosität zu schaffen gemacht.