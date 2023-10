"Herr Jauch" soll für Barbara Schöneberger Vergangenheit sein

Holpriger Umstieg aufs Du

"Ich weiß nicht, ob ich es durchhalte auf Dauer", sagte Schöneberger nach dem Anstoßen. "Ich hab mich so dran gewöhnt und es war immer so Talk of town, dass ich dich die- sieze", sagte sie mit einem kleinen Versprecher. "Es geht mir noch etwas schwer über die Lippen, aber wir kriegen das hin."

Talkshow-Gast Ina Müller warf aus der Runde ein: "Herr Jauch ist aber auch schöner als Günther." "Herr Jauch" mache ein bisschen mehr her. Jauch erklärte daraufhin: "Ich bin nach einem in Russland gefallenen Onkel benannt worden." Günther sei in den 1920er Jahren der häufigste Männervorname in Deutschland gewesen - noch vor Heinz. Ihm falle aber auch auf: Es gebe keinen Günther mehr.