Günther Jauch: "Ich war schwer erziehbar"

Günther Jauch: Seit 23 Jahren dasselbe Gehalt

Auch über seinen Job bei "Wer wird Millionär" sprach Jauch in der Show, wobei er enthüllte, dass sich sein Gehalt seit 23 Jahren nicht verändert hat. "Ich habe damals keinen Vertrag unterschrieben, weil ich der ganzen Sache nicht so richtig getraut habe und ich habe gesagt, ich kenne es von früher, wenn man nicht verheiratet ist, funktioniert es oft am besten. Das Honorar wurde vor ungefähr 23 Jahren angepasst. Seitdem ist das stabil geblieben, aber machen Sie sich keine Sorgen, erzählte er und teilte noch ein paar weitere Details über sein Privatleben.

So verriet Jauch, dass auf seinem Anwesen regelmäßig Hochzeiten stattfinden würden.

"Es ist wirklich sehr schön da. Wir bevorzugen all die, die Silber- oder Goldene Hochzeit feiern", sagte der Moderator. "Es gibt heute den Anspruch, es muss der schönste Tag im Leben sein. Da kommen Wünsche wie, könnten sie die Rasenfläche zu einem Golfplatz umgestalten, könnten sie noch drei Ponys für die Kinder besorgen, es ist wirklich herausfordernd."

Über seine eigene Hochzeit plauderte Jauch ebenfalls aus dem Nähkästchen. "Als meine Frau und ich geheiratet haben, da hatten wir keine Band. Dann haben sich welche angeboten und ich habe gesagt, ich habe nur einen Wunsch: 'Love is in the Air' möchte ich nicht hören. Das erste Lied war dann 'Love is in the Air'. Es war trotzdem sehr lustig."

Günther Jauch ist seit 2006 verheiratet. Bevor er seine Frau Dorothea Sihler ehelichte, waren die beiden bereits seit achtzehn Jahren ein Paar. Sie haben zwei leibliche Kinder und adoptierten 1997 und 2000 zwei Adoptivkinder aus Russland.