Helene Fischer ist "immens verärgert" über den Eingriff in ihre Privatsphäre

Wie die Künstlerin bereits in ihrem Schwangerschaftsverkündungs-Posting auf Facebook geschrieben hat, ist sie immer noch äußerst verstimmt darüber, dass vorab in den Medien so viel spekuliert wurde. "Was in den letzten Wochen berichtet wurde, hat mich schon immens geärgert, weil das so ein Eingriff in meine Privatsphäre ist."

Für sie sei das "kein einfaches Thema, es ist ein bisschen absurd für mich", stellte sie klar. Außerdem würden laut Fischer auch "frei erfundene Geschichten" verbreitet werden.

Sie selbst wolle gar nicht so oft in den Medien vorkommen. "Ich verstehe die Leute so gut, die einfach schon auch genervt sind von diesem permanenten Helene-Fischer-Hype", sagte sie.