Heino singt Corona was: "Werde weiter auftreten"

Der deutsche Schlager- und Volksmusiksänger Heino (81) will weiter Konzerte geben - Coronavirus hin oder her. In einem Interview mit RTL richtet er den Menschen nun aus, "sich nicht verrückt machen zu lassen".

"Es sterben, glaube ich, im Jahr mehr Menschen an einer Erkältung als an Corona", argumentiert er. Er werde demnach "weitersingen", obwohl aktuell fast alle Veranstaltungen abgesagt werden. Und: Er wolle "vorsichtig sein", so Heino, der angibt, sich dafür verantwortlich zu fühlen, "dass seine Mitarbeiter Geld verdienen".

Zahl der abgesagten Kulturveranstaltungen steigt

In Österreich sind derzeit alle Versammlungen mit mehr als 100 Menschen in geschlossenen Räumen und über 500 im Freien untersagt. In Deutschland wird vonseiten des Bundesgesundheitsministeriums "von einem Besuch einer Veranstaltung mit mehr als 1000 Menschen generell abgeraten".

Der Musiker mit den blonden Haaren und der schwarzen Sonnenbrille steht seit rund 60 Jahren im Rampenlicht. Mit Liedern wie "Blau blüht der Enzian", "Caramba, Caracho", "Die schwarze Barbara" und "Schwarzbraun ist die Haselnuss" und den "Hohen Tannen" wurde er zur Schlager- und Volksmusik-Ikone.