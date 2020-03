Corona: Wie Tom Hanks sich die Zeit in Quarantäne vertreibt

Wenig später war die Playlist zusammengestellt und auch ein Name gefunden. "Der Gewinner ist: Quarantunes!", schrieb sie. Wilsons persönliche Song-Zusammenstellung ist öffentlich auf Spotify auf ihrem Profil "RW Rita" zugänglich und beinhaltet Klassiker wie "All by Myself" ("Ganz alleine") von Eric Carmen, "U Can't Touch This ("Greif das nicht an") von MC Hammer und "Love Will Keep Us Together" ("Die Liebe wird uns zusammenhalten") von Captain & Tennille.