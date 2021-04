Heimliche Geburt im Lockdown: Erstes Kind für "Game of Thrones"-Star

Die britische Schauspielerin Natalie Dormer, die in der Erfolgs-Serie "Game of Thrones" als Margaery Tyrell zu sehen war, und ihr Partner, Schauspieler David Oakes, sind still und heimlich Eltern geworden. Wie die Daily Mail berichtet, wurde das erste gemeinsame Kind des Paares im Jänner geboren.

Die Geburt ihrer Tochter hatten Dormer und Oakes bisher geheim gehalten und die Baby-News nur mit ihrer Familie und ihren engen Freunden geteilt. Dorner verzichtet auf die Nutzung sozialer Medien. Ihrer Freundin Ester Rantzen hat sie im Podcast "That's After Life" nun aber verraten, dass sie während des Lockdowns Mama geworden ist.

Natalie Dormer: Erstes Baby kam im Lockdown

"Es ist die perfekte Sache während einer Pandemie - schwanger werden, ein Baby bekommen", scherzte die Schauspielerin, die zusammen mit Oakes, den sie 2019 kennen gelernt hatte, in Richmond im Südwesten Londons lebt.

"Ich habe das Gefühl, dass ich wahrscheinlich etwas klischeehaft bin. Sie wird wahrscheinlich eines Tages in 30 Jahren in einer Bar sitzen und sagen: 'Ja, ich bin ein Covid-Baby'", erzählte der ehemalige "Game of Thrones"-Star über seine Tochter. "Ich denke, es wird viele solche Babys geben, denn was können die Leute sonst noch tun?", sagte Dormer scherzend.