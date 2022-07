Heidi Klums schwitzt dank "geheimen Talents" nicht

Eigentlich trat Klum in Colberts Show auf, um ihre neue Reality-Fashionshow "Making the Cut" zu bewerben. Hierzulande war Klum gerade mit der Ende Mai zu Ende gegangenen 17. Staffel von Germany's next Topmodel im Fernsehen. Tatsächlich wurde in den Wochen vor dem Finale die alljährliche Kritik an der Sendung wieder lauter.

Dabei stand auch das Diversity-Motto im Fokus - wobei Kritikpunkt in der Regel gar nicht die Teilnahme von Frauen war, die unterschiedliche Modeltypen repräsentieren, sondern der Widerspruch zwischen dem neuen Image der Sendung und früheren Staffeln, in denen Klum und ihre Co-Juroren immer wieder kritisch bis abwertend über das Aussehen - teils minderjähriger - Models gesprochen hatten. Zuletzt hatten mehrere ehemalige Kandidatinnen das Showkonzept und die Produktionsbedingungen in den sozialen Medien kritisiert.