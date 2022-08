Heidi Klums schlimmstes Rendevous

Schlechte Rendevous hatte wohl jeder schon mal - auch Model und Moderatorin Heidi Klum. In der Show von US-Talkmaster Jimmy Kimmel sprach sie mit Gastmoderatorin Nicole Byer ├╝ber ihr wohl schlimmstes. "Ich hatte ein komisches Date. Wir gingen ins Kino", beginnt Klum ihre Geschichte. Der Mann habe "eine gro├če Box mit Popcorn" gehalten. "Das fand ich schon seltsam. Warum muss ich die ganze Zeit r├╝ber greifen, warum nicht umgekehrt?" Ich fasse also hin und esse", so Klum. "Und dann war pl├Âtzlich ein Hot Dog im Popcorn - aber einer, der angewachsen ist."