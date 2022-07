Die einzige Sache, die beim Kennenlernen von Klum & Kaulitz so richtig schief lief

Model Heidi Klum und Tom Kaulitz dürfen heuer bereits ihren dritten Hochzeitstag feiern. Bei ihren ersten Treffen hätten die beiden wohl noch nicht vermutet, dass sie einmal eines der bekanntesten Promipaare der Welt werden. Denn offenbar gab es eine Sache, die schief lief, als Klum und Kaulitz sich gerade kennenlernten: Sie fand seinen Musikgeschmack nämlich alles andere als gut, verriet er jetzt in seinem "Kaulitz Hills"-Podcast. "Ich saß im Auto mit ihr (...), ganz am Anfang - vielleicht drittes oder viertes Date - und hab meine Lieblings-Playlist angemacht. Ich habe die Songs gespielt, die ich gut finde. Und Heidi bei jedem zweiten Song: 'Ist das scheiße, was ist das denn? Kann man sich ja nicht anhören'", verriet er.

Klum und Kaulitz: Unterschiedlicher Musikgeschmack

Dumm nur, dass sie in diesem Moment unwissentlich seine Lieblingslieder zu hören bekam - was er Klum aber nie gestehen sollte, wie er sagt.

Am 3. August 2019 hatten das Model und der Tokio-Hotel-Gitarrist auf einer Luxusjacht vor der italienischen Insel Capri ihre Hochzeit gefeiert. Seitdem zelebrieren sie ihr Liebesglück gern öffentlich auf Instagram.