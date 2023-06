Heidi Klum: Wilde Party im Stil der 20er zum 50. Geburtstag

Diese bemerkenswert stabile Anh√§ngerschaft scheint die Wiederholung des immer gleichen zu sch√§tzen, zum Beispiel das ber√ľhmt-ber√ľchtigte Umstyling, bei dem einige der Kandidatinnen einen v√∂llig neuen Look erhalten. Auch der seit vielen Jahren erhobene Einwand, dass die wenigsten Siegerinnen anschlie√üend wirklich in der Modelwelt durchstarten, l√§sst das Publikum kalt. √úberhaupt hat man zuweilen den Eindruck, dass sich gerade besonders √ľberzeugte Feministinnen die Sendung als Auszeit vom politisch korrekten Alltag g√∂nnen.

Wer Heidi Klum eigentlich ist, bleibt dabei weitgehend im Verborgenen. Selbst sagte sie 2004 in einem Live-Interview mit dem US-Fernsehsender CBS, nicht ihre Traumfigur, sondern "Verbissenheit und harte Arbeit" hätten ihr zum Welterfolg verholfen. Sie habe nie locker gelassen und immer ein bisschen härter und länger gearbeitet als die anderen. 2022 wiederum verriet sie in GNTM, dass sie in der Schule wegen ihrer vielen Pickel als "Pizza Face" gehänselt worden sei. "So kriegt man von Anfang an eben eine harte Schale."

Interviews gew√§hrt Heidi Klum heute so gut wie nicht mehr - sie hat es einfach nicht mehr n√∂tig. Als das noch anders war, in den ersten Jahren von GNTM, gab sie sich im pers√∂nlichen Gespr√§ch freundlich-forsch, √§hnlich wie im Fernsehen. Vieles weist darauf hin, dass die mediale Figur und die Privatperson Heidi Klum in gro√üen Teilen deckungsgleich sind. Die Grenzen zwischen Gesch√§ftlichem und Pers√∂nlichem sind auf jeden Fall flie√üend. So postete sie vor ihrer Hochzeit mit Tom Kaulitz 2019 auf das Eifrigste und Freiz√ľgigste. Auf ihrem Instagram-Account sah man sie mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen im Bett liegen oder von einer gemeinsamen Gabel Spaghetti essen.

Heidi Klums Liebesleben sorgt f√ľr Schlagzeilen

Klums Partner werden seit einiger Zeit immer j√ľnger. Ihr erster Ehemann, der australische Starfriseur Ric Pipino, war noch 13 Jahre √§lter als sie. Danach kam der sogar 23 Jahre √§ltere Vater ihrer ersten Tochter Leni, der italienische Sportmanager Flavio Briatore. Es folgte Ehemann Nummer 2, der britische Pops√§nger Seal, Vater ihrer beiden S√∂hne und einer weiteren Tochter und zehn Jahre √§lter.