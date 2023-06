Topmodel Heidi Klum (50): Bei Thomas Gottschalk begann ihre große Karriere

Dass sie gewinnen könnte, daran dachte sie eigentlich gar nicht. Jahrzehnte später sollte ihr Vater Günther Klum einmal in einem Interview sagen, dass sie eigentlich vorhatte, Schneiderin zu werden. Doch das Leben hatte einen anderen Weg für sie bereit. Denn in Thomas Gottschalks TV-Sendung wurde Klum zur Siegerin gekürt und bekam einen Vertrag bei einer Modelagentur in New York.

Ihren Durchbruch hatte sie dann 1999, als sie das Cover der "Sports Illustrated" zierte. Ein klassisches High-Fashion-Model für Marken wie Gucci, Dior und Chanel wurde sie allerdings nie. Modepapst Karl Lagerfeld (gest. 2019) meinte sogar einmal mit spitzer Zunge: "Die war nie in Paris. Die kennen wir nicht".

Doch Heidi Klum, oder auch ihr Vater und Manager Günther Klum, versteht es, sich selbst zu vermarkten. Sie schritt als Victoria’s Secret-Engel über den Laufsteg und bekam mit "Germany’s Next Topmodel" ihre eigene Modelshow. Von Beginn an war sie mit großer Kritik konfrontiert, da die Sendung das Selbstbild junger Mädchen negativ beeinflusse und sie auch in Essstörungen treibe. Seit einigen Jahren hat man reagiert und lässt auch diversere Kandidaten zu – kritische Stimmen wollen aber nicht verstummen und sehen diesen Schritt nur als Alibi.

Privat ist Klum in dritter Ehe mit "Tokio Hotel"-Star Tom Kaulitz (33) verheiratet.