Heidi Klum heizt Gerüchte an: Hochzeit beim GNTM-Finale?

Die einen werden sich freuen, andere sind Heidi Klums Castingshow " Germany's Next Topmodel" schon längst überdrüssig. Nichtsdestotrotz hat die geschäftstüchtige 45-Jährige ihren Vertrag mit ProSieben verlängert: Sie werde weitere sechs Jahre " Germany's next Topmodel" ( GNTM) präsentieren, sagte sie am Mittwoch in Düsseldorf einen Tag vor dem Finale der 14. Staffel.

Gibt es eine Hochzeit beim GNTM-Finale?

Damit mache sie dann die 20 Jahre voll - als Gesicht und gestrenge Zeremonienmeisterin der Casting-Show.

Als Überraschung werde es am Donnerstag beim Finale "vielleicht eine Hochzeit geben", sagte Klum. Wer in der Live-Show heiraten wird, verriet sie aber nicht. Der Satz sorgt dennoch für Spekulationen.

Klum und Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (29) haben im Dezember ihre Verlobung bekanntgegeben.

Auf die Frage, welcher Hochzeitsort ihr besser gefalle, Capri oder Düsseldorf, sagte sie: "Ich finde, Düsseldorf ist geil." Zu den Gerüchten über ihre eigene Hochzeitsfeier, die angeblich auf der italienischen Insel Capri stattfinden soll, sagte sie: "Ich wusste nie, dass es zugesagt war."

Zuletzt hieß es, das Paar werde im August heiraten.