Heidi Klum und Tom Kaulitz: Schon längst verheiratet?

Für ihren langjährigen Erfolg als einflussreiches Model und emsige Geschäftsfrau bekam Heidi Klum bei den "About Me Awards", die am Donnerstagabend von Pro Sieben übertragen wurden, einen Special Award verliehen.

Klum scherzte über vermeintliche Schwangerschaft

Bei der Entgegennahme des Preises gab sich die 45-Jährige selbstironisch. Ihr sei die Hose gerissen – "vermutlich das Baby", scherzte sie in Anspielung auf die Schwangerschaftsgerüchte der vergangenen Wochen.

Zu den Awards wurde die GNTM-Chefin von ihrem Verlobten Tom Kaulitz und dessen Bruder Bill begleitet. Es war das erste Mal, dass sich die drei bei einem offiziellen Auftritt in ihrer Heimat Deutschland gemeinsam blicken ließen.