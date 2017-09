"Ich glaube es ist wichtig, sich Zeit für eine Pause zu nehmen und zu reflektieren" – mit diesen Worten hatte Heidi Klum vor wenigen Tagen die Trennung von ihrem Freund Vito Schnabel kommentiert. Viel Zeit zum Nachdenken scheint die Modelmama aber nicht zu haben – und stürzt sich wie gewohnt in die Arbeit.

Show must go on: Heidi feiert, Vito flüchtet

Wie jedes Jahr bereitet sich Heidi auf ihre berühmte Halloween-Party vor, für die sie auch in ihrem ersten Instagram-Posting nach Bekanntgabe der Trennung jetzt fleißig die Werbetrommel rührt. Auch sonst hat Klum alle Hände voll zu tun.

Enter Party City’s Spook-tacular House Contest for a chance to win 2 tickets to my Halloween Party on 10/31! http://bit.ly/2xWQ6bQ #PartyCityContest Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am 27. Sep 2017 um 7:00 Uhr

Schon seit Wochen jettet die vielbeschäftigte Vierfach-Mama von einem Termin zum nächsten: Ob bei den Emmy-Awards , der "Icons"-Party in New York, die Klum vergangene Woche mit Lewis Hamilton besuchte (und sogleich Gerüchte um eine Romanze mit dem Rennfahrer anheizte), den "iHeart Radio Music"-Awards oder JLos' Konzert in Las Vegas – Liebeskummer lässt sich Heidi nicht anmerken.

Love you @jlo ...❤️Your show was absolutely AMAZING #vegas #allihave Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am 24. Sep 2017 um 0:55 Uhr

Auch sonst gönnt sich die unermüdliche Geschäftsfrau keine Verschnaufpause. Immerhin gilt es auch als Jurorin bei "America’s Got Talent" zu performen und ihre Show "Project Runway" zu bewerben.

You did it, @itsdarcilynne! It's been amazing watching you this season on @agt #AGTFinale Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am 20. Sep 2017 um 20:59 Uhr

Vito Schnabel hingegen schlägt nachdenklichere Töne an: Auf Instagram postete der Kunsthändler diese Zeilen eines Liedtexts ("Oh Honey" von Delegation): "Wenn ich verloren bin, unglücklich, wird sie meine Rettung. Wenn es mir schlecht geht, ich nicht weiß wohin, wird sie meine Inspiration sein. Wenn mein armes Herz zerbricht, wird sie es wieder zusammensetzen."

Um dem Medienrummel zu entgehen, soll er zudem in die Hamptons geflohen sein…