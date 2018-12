Heidi Klum postet Foto vom Kuscheln im Bett - aber ohne Tom

Heidi Klum zeigt auf ihrer Instagram-Seite gerne nackte Tatsachen. Diesmal ist das 45-jährige Model mit einer Kollegin im Bett zu sehen. Mit Gisele Bündchen kuschelt sie hier. Diese hält ein Buch in ihren Händen, genauer gesagt ihre eigene Biographie "Lessons. My Path To A Meaningful Life." (Übersetzt: "Lektionen. Mein Weg zu einem bedeutungsvollen Leben").

"Gute Nacht-Geschichten mit Gisele", titelte Klum das Bild.

Obwohl das Foto im Gegensatz zu anderen Heidi-Schnappschüssen eher bieder anmutet, gibt es trotzdem Fans, die über das Foto gar nicht amüsiert sind.