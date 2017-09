Die Spatzen pfiffen es schon länger von den Dächern, jetzt hat Modelmama Heidi Klum (44) die Trennung von Kunsthändler Vito Schnabel (31) offiziell bestätigt.

Gegenüber dem Magazin People machte Klum das Liebes-Aus publik. Nach drei Jahren hätten sie und Schnabel ihre Beziehung beendet.

"Ich glaube es ist wichtig, sich Zeit für eine Pause zu nehmen und zu reflektieren", sagte sie über die Trennung.

Foto: APA/AFP/ADRIAN SANCHEZ-GONZALEZ

Es kriselte schon länger

Seit Monaten kursierten Gerüchte über eine Krise bei dem Jetset-Paar. Im Juni wurde Schnabel dabei gesehen, wie er nach einem Restaurant-Besuch eine andere Frau in einem Auto küsste. Fremdgehgerüchte stritt der 31-Jährige damals jedoch ab.

"Die Vorwürfe sind eine völlige Missinterpretation einer absolut harmlosen Situation. Ich habe einer Freundin der Familie eine gute Nacht gewünscht, und wir sind dann getrennt nach Hause gegangen", erklärte Schnabel.

Im August hatte sich das Ex-Paar noch einmal zusammen im gemeinsamen Yachturlaub in Saint Tropez gezeigt. Die Auszeit konnte die Beziehung aber offenbar nicht retten. Angeblich wollte Schnabel die Trennung: "Vito hatte keine Lust mehr und wollte das Ganze beenden", behauptet zumindest ein Insider gegenüber dem OK!-Magazin.

Da schien noch alles im Lot:

