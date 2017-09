Mit ihrem Freund Vito Schnabel soll Heidi Klum derzeit angeblich eine Beziehungspause einlegen (dazu mehr). Von Liebeskummer war bei der 44-Jährigen bei den Emmy-Awards in Los Angeles aber nicht die Spur.

Tiefe Einblicke bei den Emmy-Awards

Die Modelmama legte bei der Preisverleihung in der Nacht von Sonnag auf Montag einen der sexiesten Auftritte des Abends hin: Sie zeigte in ihrem tief ausgeschnittenen roten Kleid nicht nur Dekolleté, sondern auch (ihr durchtrainiertes) Bein. Dazu strahlte sie in einer Tour – immerhin galt es mal wieder Trennungsgerüchte wegzulächeln.

Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Konkurrenz machte der zeigefreudigen Vierfachmama nur Jessica Biel, die sich ebenfalls mit Beinschlitz auf den Red Carpet wagte. Sie stahl in ihrer extravaganten Robe sogar Selbstinszenierungs-Queen Heidi die Show - und legte dabei zudem einen wesentlich stylisheren Auftritt hin.

Foto: REUTERS/MIKE BLAKE Foto: Jordan Strauss/Invision/AP