Klum bekommt Hose nicht zu - und schon brodelt die Gerüchteküche

Eine GNTM-Kandidatin hat es Heidi prophezeit: Charlotte legte der GNTM-Chefin in der vergangenen Staffel die Karten und orakelte, dass die 47-Jährige noch ein Kind von ihrem Mann Tom Kaulitz bekommen wird: "Das Baby hat noch einen Moment Zeit zu kommen. Aber in Zukunft sehe ich die Häuslichkeit bei euch. Ja! Heidi bekommt noch ein Baby."

Damals hatte Klum aber sogaleich angedeutet, dass ihre Familienplanung eigentlich schon abgeschlossen ist. "Der Backofen ist aus", hatte sie Charlotte erklärt, deren Prognose sich bis jetzt auch noch nicht bewahrheitet hat.

Trotzdem wird mal wieder eifrig spekuliert. Deutsche Medien fragen sich, ob Heidi eventuell schwanger sein könnte. Der Grund sind Instagram-Postings des deutschen Models, welche die Gerüchteküche brodeln lassen. "Wieder Schwanger? Das Model postet Zweideutiges", titelte etwa die Gala. "Ist Heidi Klum etwa schwanger?! DIESE Aussage macht stutzig", rätselt RTL.

Heidi Klum passt nicht in die Hose

Natürlich könnte es sein, dass Klum in der coronabedingten Quarantäne etwas zugenommen ha. Jedenfalls hat sie Probleme damit, sich in ihre engen Jeans am Set von "America's Got Talent" zu zwängen, wie sie in einem Posting offenbarte. Auf einem Foto zu sehen ist Heidis Leibesmitte und die Knopfleiste der Hose, die nicht zu geht.