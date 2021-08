"Haut geschädigt": Jessica Chastain saß für neuen Film sieben Stunde in der Maske

Die Verwandlung der US-Schauspielerin Jessica Chastain in die frühere US-Fernsehpredigerin Tammy Faye Bakker hat ihr einiges abverlangt. Chastain musste sich für das Biopic "The Eyes of Tammy Faye" nicht nur stundenlang in die Maske begeben, sondern das schwere Make-up über viele Tage hinweg tragen, wie sie der Los Angeles Times verriet - offenbar mit Folgen. "Ich denke, ich habe meiner Haut damit dauerhaften Schaden zugefügt. (...) Ich esse clean, pflege meine Haut sehr gut und ich halte mich von der Sonne und all dem Zeug fern. Aber es ist schwer. Das Gewicht der Maske auf deinem Körper dehnt deine Haut aus."