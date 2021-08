Haushälterin geschlagen? Ermittlung gegen Britney Spears

Aus Spears' Umfeld heißt es indes, dass die Anschuldigungen nicht den Tatsachen entsprechen würden. Ein Insider behauptet, dass Spears "niemanden geschlagen" habe. "Die Haushälterin hielt ihr Handy in der Hand und Britney versuchte es ihr aus den Händen zu schlagen", behauptet eine der Musikerin angeblich nahestehende Quelle. Spears' Anwalt Mathew Rosengart hat sich zu dem Vorfall bisher nicht geäußert, so das US-Magazin.

Mysteriöse Diebstahls-Meldung

Der vermeintliche Vorfall ist nicht das einzige Ereignis, mit dem Spears dieser Tage für Schlagzeilen sorgt. Wie Page Six berichtet, soll die ehemalige Pop-Prinzessin vergangene Woche die Notrufnummer 911 angerufen haben, um einen mysteriösen Diebstahl in ihrem Haus zu melden. Als die Polizei eintraf, habe sie allerdings beschlossen, keine Maßnahmen zu ergreifen. "Sie hat angerufen und wollte eine Art Diebstahl melden", sagte Buschow über den Vorfall. "Als Beamte ankamen und ihr Sicherheitspersonal kontaktierten, teilten diese den Polizeibeamten mit, dass Frau Spears beschlossen habe, zu diesem Zeitpunkt keine Anzeige zu erstatten. Und so sind die Beamten wieder gegangen."

Erst vor einer Woche wurde berichtet, dass Britneys Vater Jamie als ihr gesetzlicher Vormund zurücktreten will. Er habe beim zuständigen Gericht in Los Angeles eine Rücktrittserklärung eingereicht. Der Anwalt von Jamie Spears gab den "öffentlichen Streit" mit seiner Tochter als einen Grund für diese Entscheidung an. Der Anwalt von Britney Spears, Mathew Rosengart, wertete dies als großen Sieg für seine Mandantin, die vor Gericht gegen die Vormundschaft vorgeht.