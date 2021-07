Britney Spears lässt Hüllen fallen: Befreiungsschlag auf Instagram

Seit 2008 steht Britney Spears nun schon unter der Vormundschaft durch ihren Vaters. Jamie Spears wurde nach einem, psychischen Zusammenbrüchen der Musikerin zu ihrem Vormund erkoren. Mittlerweile versucht die Musikerin in einem Prozess gegen ihren Vater, wieder Kontrolle über ihr Leben zu erlangen. Sie fordert eine Ende Vormundschaft über ihre Person und ihre Finanzen. Anfang des Monats wurde bekannt, dass Spears eine enttäuschende Niederlage vor Gericht erlitten hat: Eine Richterin hat ihren Antrag, die Vormundschaft - die sie selbst als "missbräuchlich" bezeichnet - zu beenden, abgelehnt.

Britney Spears: Striptease auf Instagram

Während sie weiterhin über ihre Finanzen und ihre privaten Entscheidungen nicht frei verfügen kann, scheint es nun, als würde die Sängerin in ihren jüngsten Postings auf Instagram gegen ihre Situation aufzubegehren. In letzter Zeit häufen sich Fotos, auf denen die zweifache Mutter ungewöhnlich viel Haut zeigt. Hatte sie Anfang des Monats noch für Gesprächsstoff gesorgt, als sie ihren nackten Rücken vor einem Badezimmerspiegel gezeigt hat, präsentierte sich Spears nur kurz darauf in einem aufreizenden Dessous.