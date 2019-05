Harrys Wandel: Vom Party-Prinzen zum stolzen Papa

Skandale, die in Erinnerung bleiben

Für Schlagzeilen sorgte Harry auch, als er sich als 20-Jähriger bei einer Kostümparty in einer äußerst unpassenden Verkleidung präsentierte. Das Boulevard-Blatt Sun veröffentlichte ein Bild des Prinzen auf der Titelseite, auf dem Harry in Nazi-Uniform und mit Hakenkreuz-Binde zu sehen ist. " Harry der Nazi" lautete der Titel. Die Bilder sorgten insbesondere in der jüdischen Gemeinde Großbritanniens für Ärger.

"Das Kostüm war eine schlechte Wahl und ich entschuldige mich", erklärte der britische Royal damals.

Für großen Wirbel sorgten außerdem Nacktfotos, die den Prinzen in einer Suite in Las Vegas zeigen. 2012 wurden die Bilder veröffentlicht, die angeblich bei einer Partie Strip-Billard, die Harry mit Armee-Kameraden spielte, entstanden waren. Das Königshaus äußerte sich nicht zu den Bildern - und verbot deren Verbreitung.