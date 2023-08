Harrys herzzerreißende Zwei-Wörter-SMS an William, als Dinge auseinanderzubrechen begannen

Die traurigen Worte von Herzogin Meghan sorgten damals weltweit für Schlagzeilen. Sie habe es als "äußerst schwierige Zeit" empfunden, nach der Geburt ihres Sohnes Archie vor der Kamera zu stehen, so Meghan damals, den Tränen nahe. In der ITV-Dokumentation beschwerte sich die Herzogin von Sussex außerdem darüber, dass sie von den Windsors keine Unterstützung bekommen habe. "Nicht viele Leute haben mich gefragt, ob es mir gut geht", warf sie der britischen Königsfamilie vor.

Am Tag nach der Ausstrahlung einer Dokumentation auf ITV soll Prinz William seinen Bruder laut Valentine Low kontaktiert haben. Er soll ihn gefragt haben, ob er zu ihm kommen könne. Mit nur zwei kalten Worten soll Harry das Angebot abgelehnt haben. "Komm nicht", habe der Herzog von Sussex damals an seinen Bruder in einer SMS geschrieben.

Wegen der Presse: Harry soll William nicht vertraut haben

In seinem 2022 erschienenen Buch schreibt Low, dass Prinz Harry damals besorgt gewesen sein soll, dass Williams Team Details über einen möglichen Besuch seines Bruders an die Presse weitergeben würde.

"Er war so besorgt, dass Williams Team den Besuch an die Presse weitergeben würde, dass er seinen Bruder lieber nicht sehen wollte, als zu riskieren, dass es in die Zeitungen gelangte", schreibt der Autor und Journalist. "Für alle, die wussten, was los war, war das herzzerreißend."

Der Autor fügte hinzu, dass sich der Herzog und die Herzogin von Sussex nach der Ausstrahlung des ITV-Interviews im Oktober 2019 an einem "fragilen Ort" befunden haben. Weniger als drei Monate später bestätigten sie öffentlich ihre Pläne, in die USA zu ziehen.