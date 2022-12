Harrys Ex Cressida Bonas: Offene Worte über verzweifelten Kampf, schwanger zu werden

Bonas habe sich Behandlungen, bei denen Sperma in die Gebärmutter injiziert wird, unterzogen. Doch diese schlugen fehl. Bonas plagten deswegen Schuldgefühle. Sie dachte, es sei ihrem Lebensstil geschuldet, dass sie nicht schwanger werden konnte.

"Meine Gedanken befanden sich in einer ständigen Sorgenschleife und meine Besessenheit, schwanger zu werden, wurde überwältigend. Ich achtete auf alles, was ich aß und trank", erinnert sich die Ex-Freundin von Prinz Harry an die schwierige Zeit, in der sie ihre Energie und ihr Geld für diverse Behandlungsmethoden, Ernährungsberater und Akupunktur ausgegeben hat. Selbst einen Hellseher hätte sie in ihrer Verzweiflung konsultiert. "Sogar einen deutschen Heiler, der mit Engeln spricht, habe ich engagiert", gesteht Bonas in dem von ihr verfassten Essey.