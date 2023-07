Harry vor Gericht: Prinz William angeblich "massiv irritiert"

Prinz Harry hat vor Gericht mit seiner Klage gegen die News Group Newspapers (NGN) von Medienmogul Rupert Murdoch kürzlich einen Teilerfolg errungen.

Harry darf gegen Verlag vorgehen

Richter Timothy Fancourt entschied am Donnerstag, dass der Sohn des britischen Königs Charles und der verstorbenen Prinzessin Diana gegen den Verlag wegen mutmaßlicher Verletzungen der Privatsphäre durch die Boulevard-Zeitungen News of the World und The Sun vor Gericht gegen darf.