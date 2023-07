Prinz George traf inmitten des Familienstreits mit Onkel Harry große Entscheidung

Darauf sitzt George auf einer Steintreppe und lächelt freudig in die Kamera. Er trägt ein blau-weiß kariertes Hemd und eine petrolfarbene Hose. In seinen Gesichtszügen ist eine deutliche Ähnlichkeit zu seinem Vater zu erkennen. Fotografiert hat ihn die Porträtspezialistin Millie Pilkington.

George als großer Unterstützer seiner Eltern

Prinz George würde seine Rolle in seiner Familie akzeptieren, die in den letzten Jahren einige große Veränderungen erfahren hat - etwa Prinz Harrys und Meghan Rücktritt aus der ersten Reihe der Roylas oder den Tod von Queen Elizabeth II. Laut der britischen Historikerin Tessa Dunlop ist sich George bewusst, dass die Familie an einem Strang ziehen müsse.

Dunlop sagte dem OK!-Magazin: "Sie haben Onkel Harry verloren und ihm wird klar, dass er sich anstrengen muss. Zehnjährige können manchmal ziemlich erwachsen sein. In den letzten 18 Monaten ist für die königliche Familie viel passiert, und man konnte ihn unmöglich vor allem beschützen." Dunlop glaube, dass George sich deshalb entschieden habe, seine Eltern und Großvater Charles III. in ihrer Arbeit zu unterstützen.

Nachdem Prinz Harry sich von seinen royalen Verpflichtungen zurückgezogen hatte und gemeinsam mit seiner Frau Meghan in die USA gezogen war, hatten die beiden ihre königliche Verwandtschaft zudem immer wieder öffentlich angegriffen.

Lange gab es Spekulationen, ob Harry augrund der angespannten Lage überhaupt zur Krönung seines Vaters kommen würde. Schließlich sagte er zu. Meghan blieb mit den Kindern Archie und Lilibet zuhause in Kalifornien. Söhnchen Archie hatte just am Krönungstag im Mai Geburtstag, und so wollte Harry Berichten zufolge direkt nach der Krönung wieder nach Hause fliegen.