Harry und Meghan werden Moderatoren

Neuer Job für Prinz Harry und Herzogin Meghan: Am 20. Oktober werden sie als Moderatoren durch eine virtuelle Sonderfolge der Gesprächsreihe "TIME100" des US-Magazin Time führen. Das Überthema: "Engineering A Better World". Gemeinsam mit Experten wolle man Gespräche führen, um eine "mitfühlende, sichere und vertrauenswürdige" virtuelle Welt zu schaffen, wie in der Ankündigung zu lesen ist.