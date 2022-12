Neuer Netflix-Trailer zeigt Harrys und Meghans Eröffnungstanz bei Hochzeit

Die ersten drei Folgen wurden bereits ausgestrahlt. Jetzt hat Netflix einen weiteren Trailer zur neuen Doku "Harry & Meghan" über das Herzogpaar von Sussex veröffentlicht. Darin geben Prinz Harry und Herzogin Meghan bisher nie gesehene Einblicke in den Tag ihrer Märchenhochzeit am 19. Mai 2018.

Meghan und Harry: Fotos von ihrem ersten Tanz als verheiratetes Paar

Zu sehen bekommt man unter anderem den ersten Tanz des Brautpaares. "Es hat so viel Spaß gemacht. Es drehte sich einfach wie ein Wirbelwind, es war so toll", erinnerte sich Meghan an den besonderen Moment. "Ich wollte einfach nur, dass die Musik Spaß macht", erzählt sie in dem neun Trailer über die Hochzeitsfeier.