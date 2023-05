Harry und Meghan: Neue Details zur Verfolgungsjagd

Harrys Mutter Diana war im August 1997 bei einem Verkehrsunfall in Paris gestorben, als sie von Paparazzi verfolgt wurde. Wiederholt hat Harry berichtet, wie sehr ihn der Tod seiner Mutter belastet. In seiner Biografie "Reserve" schilderte der Prinz, wie er versuchte, den Unfall zu verarbeiten: Er habe sich bei einem Besuch in Paris von einem Taxi durch den Tunnel fahren lassen, in dem seine Mutter verungl├╝ckte - und zwar im genau gleichen Tempo wie ihr Wagen damals.

Der Vorfall in New York d├╝rfte Harrys ohnehin miserablem Verh├Ąltnis zur Boulevardpresse weiteren Schaden zuf├╝gen. Er macht den britischen "tabloids" heftige Vorw├╝rfe wegen des Tods seiner Mutter. In einer BBC-Dokumentation sagte er einmal: "Jedes Mal, wenn sie ausging, war da eine Meute von Menschen, die auf sie gewartet hat. Wie ein Rudel Hunde folgten sie ihr, jagten sie, bel├Ąstigten sie, beleidigten sie, spuckten auf sie, versuchten eine Reaktion, das eine Foto zu bekommen, wie sie um sich schl├Ągt."

Auch f├╝r das schlechte Verh├Ąltnis zur Royal Family um K├Ânig Charles und Thronfolger William gibt Harry der Presse die Schuld. Derzeit laufen in London mehrere Klagen von ihm gegen Verlage, denen er vorwirft, unrechtm├Ą├čig Informationen ├╝ber ihn erlangt zu haben. Zudem klagt der Prinz gegen die Entscheidung der britischen Regierung, ihm keinen Polizeischutz zu gew├Ąhren, wenn er selbst daf├╝r aufkommt.