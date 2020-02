Harry und Meghan machen Pläne für den Sommer

Wie ein Insider gegenüber E!News verriet, befindet sich das Paar gerade in Vorbereitungen, um mit Sohn Archie Harrison für eine Weile nach Kalifornien zu übersiedeln. "Sie haben schon angefangen, im Internet nach Häusern zu suchen, und befinden sich derzeit dabei, mit Security-Teams zu sprechen. Sie organisieren sich momentan und schauen, ob das logistisch alles so möglich ist." Ein weitere Quelle sagte: "Sie haben sich an Leute in Los Angeles dafür gewandt und würden gern ein Team aus Ortsansässigen zusammenstellen." Gerade Prinz Harry ist sehr bedacht darauf, den bestmöglichen Schutz für sich und seine Familie zu gewährleisten.