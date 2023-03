Harry und Meghan könnten auf Charles' Krönung "die Oberhand haben"

König Charles III wünscht sich, dass auch sein jüngerer Sohn Harry und dessen Ehefrau Meghan am 6. Mai an seiner Krönung teilnimmt. Wie die Sunday Times unter Berufung auf einen Sprecher des Paares bestätigte, haben die beiden eine offizielle Einladung erhalten. Offen blieb bisweilen, ob der Herzog und die Herzogin von Sussex, wie Harry und Meghan auch genannt werden, diese auch annehmen werden.

Alle Augen auf Harry und Meghan

Es bleibt also spannend: Das Promiportal Page Six schreibt unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle, dass Harry und seiner Frau die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit unabhängig von ihrer Anwesenheit oder Abwesenheit bei der Krönung sicher sein wird. "Was auch immer passiert, Harry und Meghan werden so oder so diejenigen sein, die in den Schlagzeilen stehen", sagt ein vermeintlicher Palast-Insider. "Ob sie kommen oder zu Hause in Kalifornien bleiben - sie behalten die Oberhand."