Harry und Meghan: Hochzeitsfotograf verrät bislang unveröffentlichte Details

Die Anfrage kam in einem denkbar ungünstigen Moment. Vor zwei Jahren habe ihn der Kensington Palast am Handy angerufen, völlig überraschend: "Ich saß gerade im Wartezimmer eines Krankenhauses und habe darauf gewartet, dass ein Familienmitglied nach einer zehnstündigen Gehirn-Operation aufwacht", so der 44-Jährige. Man habe ihn dann gefragt, ob er an einem gemeinsamen Projekt interessiert sei. Zwei Wochen später habe er bereits die Verlobungsfotos des heutigen Herzogs und der Herzogin von Sussex gemacht, 2018 folgte die Hochzeit. Die nun veröffentlichte Fotografie sei innerhalb eines kurzen Zeitfensters entstanden, verrät er. Übrigens: Dem Familienmitglied gehe es gut, ergänzt Lubomirski in seinem Posting.