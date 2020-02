Harry Styles mit Messer überfallen

Die letzten Tage waren für den britischen Musiker Harry Styles (" Adore You") alles andere als einfach. Nicht nur, dass seine Ex-Freundin, Moderatorin Caroline Flack, am Samstag tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurde, einen Tag zuvor wurde Styles zudem unter Gewaltandrohung ausgeraubt.

Geld geraubt

Der ehemalige " One Direction"-Sänger soll sich am vergangenen Freitagabend im Londoner Stadtteil Hampstead aufgehalten haben, als ein unbekannter Angreifer ihn mit einem Messer bedrohte. Eine Quelle sagte gegenüber der britischen Tageszeitung The Mirror: "Er gab sich eigentlich ziemlich cool, gab dem Angreifer schnell Geld, hielt sich und den Kerl ruhig und brachte die Situation hinter sich." Styles selbst hat sich bis dato nicht zu dem Vorfall geäußert, verletzt wurde er aber nicht.

Trotz der nervlichen Strapazen trat der 26-Jährige am Dienstag gewohnt professionell bei dei den Brit Awards auf, wo er als bester britischer Solokünstler und für das Album des Jahres nominiert war. Auf dem roten Teppich trug er eine dezente schwarze Schleife am Revers, ein Zeichen der Trauer um Flack.