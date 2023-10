"Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe über die "furchterregenden" Momente als Papa

"Es ist ehrlich gesagt furchterregend, einen Menschen auf der Welt zu haben, der mir so am Herzen liegt. Alles, was er tut, wird für den Rest meines Lebens Einfluss darauf haben, wie ich über mein Leben denke", sagte der 34-jährige zum US-Portal E!News. "Das ist einschüchternd."

In seiner neuen Papa-Rolle habe er bereits viele überraschende Dinge gelernt. "Die Tatsache, dass es ein Lebewesen auf der Welt gibt, das dir die schlimmste Nacht deines Lebens bescheren kann und wenn es dann lächelt, ist dir alles egal... das ist ziemlich toll", schildert Radcliffe.

Radcliffe: Sohn "kichert und lächelt"

Sein Sohn sei sehr süß, sagte der Brite im Juli dem US-Portal Extra. "Wir sind jetzt in einer Phase, in der weniger geschrien wird, und er lächelt uns nun ein bisschen an und kichert."