"Harry Potter"-Star Afshan Azad ist schwanger

Harry-Potter-Kollege Rupert Grint - inzwischen selbst Vater - hat sich erst kürzlich an die Zeit der Dreharbeiten zurückerinnert. Diese habe er zeitweise als sehr fordernd abgespeichert. "Es gab definitiv eine Zeit, in der es sich ziemlich einengend angefühlt hat", sagte Grint im März im Podcast "Armchair Expert". "Es war mühsam. Es ging gewissermaßen jeden Tag - für am Ende zehn Jahre."