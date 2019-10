Happy Halloween: Die schaurig-schönsten Kostüme der Stars

Die jährliche Halloween-Sause von Heidi Klum steht zwar noch an, aber die Stars haben sich in den vergangenen Tagen bereits in verschiedenste Schalen geschmissen.

Allen voran sorgten Jessica Biel und Justin Timberlake für den Hingucker der Saison - Biel verkleidete sich nämlich als Justin zu "NSYNC"-Zeiten. Er als dazu passendes Mikrofon, brav neben seiner Frau.