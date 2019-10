Diese Stars wurden schon mal verhaftet

Es ist bereits ein paar Jährchen her, dass Bill Gates in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexiko verhaftet wurde. Gates war ohne Führerschein unterwegs und hat eine eine rote Ampel oder ein Stoppschild überfahren (so genau weiß man das nicht mehr). Eine Nacht habe er danach im Gefängnis verbringen müssen, heißt es.