"Born to be wild": Peter Fonda mit 79 Jahren gestorben

Der US-Schauspieler Peter Fonda, der durch den Kult-Film "Easy Rider" berühmt wurde, ist tot. Er sei am Freitag in seinem Haus in Los Angeles an den Folgen von Lungenkrebs gestorben, teilte die Familie des Schauspielers mit. Der Sohn von Hollywood-Star Henry Fonda (1905-1982) und jüngere Bruder von Schauspielerin Jane Fonda wurde 79 Jahre alt.

Die Todesursache war den Angaben zufolge Atemstillstand. "Während wir den Verlust dieses herzlichen und freundlichen Mannes betrauern, wünschen wir allen, seinen unbezähmbaren Lebensgeist und seine Liebe für das Leben zu feiern", hieß es in einer Mitteilung. Fonda war 1969 mit seiner Rolle als Biker in dem Film "Easy Rider" der Durchbruch gelungen.